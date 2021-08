Depois do Arsenal, Corinthians anuncia contratação de Willian

O meia-atacante Willian foi anunciado como reforço do Corinthians. Nesta segunda-feira (30) pela tarde, o Arsenal divulgou a rescisão contratual e deu a notícia de que o jogador voltaria ao clube do Parque São Jorge. Minutos depois, em uma live improvisada no Instagram, o Alvinegro promoveu um encontro virtual entre o reforço e o presidente Duilio Monteiro Alves.

A conexão teve mais de 112 mil acessos simultâneos, ficou instável e caiu pelo menos quatro vezes. "Estou muito feliz, será um prazer imenso voltar a vestir essa camisa. Quero agradecer a você pelo esforço imenso, toda a comissão técnica, que tem um carinho por mim. Estou de volta", afirmou o jogador em contato com o presidente Duilio.

Durante o encontro, o jogador confirmou que chega ao Brasil na próxima quarta-feira (1), justamente no dia do aniversário de 111 anos do Corinthians. A chegada do meia-atacante será a principal atração da programação montada pela diretoria durante os festejos da data. Ainda nesta semana, o atleta será integrado ao elenco comandado por Sylvinho no CT Joaquim Grava.

Anúncio do Arsenal

Mais cedo, o Arsenal atuou como um 'estraga prazeres' e informou que o destino de Willian seria o Corinthians. Até então, o Alvinegro não havia se pronunciado oficialmente sobre a negociação e, por isso, às pressas improvisou a live com o jogador em Londres.

O jogador assinará com o Corinthians até o fim de 2023, justamente quando se encerra a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves. Nos bastidores, o clube garante que mesmo com a chegada de Willian, Roger Guedes, Renato Augusto e Giuliano, a folha salarial ainda será menor do que aquela paga ao fim do ano passado.

No entanto, o clube trabalha com a possibilidade da chegada de um parceiro comercial para arcar com os salários do meia-atacante.