Depois de um mês fora, Diego Rigonato vira opção no Ceará contra o São Paulo

Depois de mais um mês fora, o meia Diego Rigonato pode reforçar o Ceará contra o São Paulo, no próximo domingo (18), pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogador se lesionou na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Tricolor Paulista.

Em boletim antes do jogo contra o Santos, o clube havia informado a situação dos atletas que seguem no departamento médico. A informação era que o meia estava finalizando o período de transição.

O destaque foi pontuado pelo Executivo de Futebol do Ceará, Sérgio Dimas, que confirmou que o jogador pode sim ser relacionado contra o Tricolor, para a 27ª rodada.

TRATAMENTO NO DM

Diego Rigonato teve lesão de grau dois no adutor da coxa direita no primeiro lance do jogo de ida do mata-mata contra o São Paulo pela competição internacional. O atleta desfalcou o Vozão na partida de volta da Sul-Americana e na Série A.

O departamento médico alvinegro conta agora com Kelvyn, Matheus Peixoto, Jael e Cléber. Os jogadores treinaram separado ao longo da semana e não são opções para Lucho González para o duelo do próximo domingo.

