Dentinho deixa Shakhtar Donetsk e retorna ao Brasil para analisar propostas

O atacante Dentinho anunciou a saída do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. No clube desde 2011, o atleta de 32 anos está livre no mercado e retorna ao Brasil para analisar novas propostas. O contrato foi encerrado oficialmente nesta segunda-feira (8).

Formado na base do Corinthians, o jogador construiu a carreira no futebol ucraniano, sendo o brasileiro com mais títulos no time: Campeonato Ucraniano (6x), Copas da Ucrânia (5x) e Supercopas (5x). Ao todo, foram 197 partidas, com 29 gols.

Durante o período no exterior, também foi emprestado ao Besiktas, da Turquia. Dentre os momentos marcantes da carreira, o atleta enfrentou o Real Madrid na Liga dos Campeões e marcou em duas partidas distintas.

