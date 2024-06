Definidos os adversários do Brasil no vôlei masculino em Paris 2024

A seleção brasileira masculina de vôlei enfrentará uma pedreira na fase der grupos da Olimpíada de Paris. No sorteio das chaves realizado nesta quarta-feira (26) pela Volleyball World (federação internacional), o Brasil caiu no Grupo B, junto com Polônia (líder do ranking), Itália (campeã mundial) e Egito (campeão africano).

Atual número seis do mundo, o Brasil bateu recentemente a Polônia (3 sets a 1) e foi superado pela Itália (3 sets a 2) na Liga das Nações de Vôlei (LNV). Classificado às quartas de final, os brasileiros voltam a enfrentar os poloneses, nesta quinta (27), às 15h (horário de Brasília), por uma vaga nas semifinais. A lista de jogadores relacionados para as quartas da LNV, foi definida hoje pelo técnico Bernardinho.

No sorteio, os cabeças e chave foram França (por ser o país-sede dos Jogos), Polônia (líder do ranking) e Japão (vice-líder do ranking).

Disputa de vôlei tem novo formato em Paris

Assim como nas edições anteriores, a disputa do vôlei (masculino e feminino) reunirá apenas 12 seleções. No entanto, pela primeira vez desde os Jogos de Munique (1972), o formato será diferente. Ao invés de dois grupos com seis equipes, serão três chaves com quatro seleções cada, que competirão entre si. As duas mais bem posicionadas na fase de grupos avançam às quartas de final, juntamente com as duas melhores terceiras colocadas. Na sequência, tudo permanecerá como antes: jogos eliminatórios até a decisão final pela medalha de ouro.

A seleção assegurou presença em Paris 2024 em outubro do ano passado, no Torneio Pré-Olímpico, no Rio de Janeiro. Na última segunda (24), Bernardinho anunciou a lista preliminar de 25 jogadores inscritos nos Jogos. A relação final, ainda sem data para sair, terá apenas 12 convocados – mais um atleta de stand-by (espera) no caso de lesão.

O Brasil divide a liderança de ouro olímpicos – ao todo três – junto com a antiga União Soviética e Estados Unidos. Além do topo do pódio, o país foi vice-campeão (prata) três vezes. Na edição de Tóquio 2020, a seleção masculina ficou fora do pódio ao ser derrotada pela Argentina na disputa do bronze.