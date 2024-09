Decisões da Taça das Favelas terá confronto entre Bela Vista x Conjunto Ceará e Bom Jardim x Jardim União

Neste sábado (21), serão conhecidos os campeões cearenses da Taça das Favelas nas categorias masculino e feminino. A decisão das duas categorias — consideradas o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo — acontecerão a partir das 13 horas, na Areninha Parque Dom Aloísio Lorscheider, em Itaperi, Fortaleza, com transmissão da TV Verdes Mares.

A final feminina será entre Bela Vista e Conjunto Ceará, às 13 horas. Mais tarde, às 15 horas, Bom Jardim e Jardim União fazem a final do masculino

Antes mesmo das finais, o evento, que se tornou um dos mais importantes no cenário esportivo e social do país, será aberto com um jogo entre influenciadores. Esão confirmados para este jogo: Pokideia, Bia Sifranco, Pobretion, K10, Nathazim, Matheus Batista, Flay, Adriano, Macambira, Gutto, Artuzinho, Santzim, China, Levi, Weslei, Renan Leal, XVictor, Victor (Sósia do Whindersson), Pretinho, Iara Sales, Nicodemos, Paulinho Vibe, Frost, Juvenil, Gordim, Samuk Tatoo e Hans Jeri.

Sobre a Taça das Favelas

Para participar da competição, um dos principais critérios é que os atletas residam em favelas do Estado do Ceará e em cidades próximas à Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte. Na categoria masculina, as equipes são compostas por jovens nascidos a partir de 2005. Já na categoria feminina, as equipes contam com jovens com idade igual ou superior a 14 anos.

Ao todo, mais de 100 mil jovens já participaram da competição nas edições realizadas em várias cidades do país. Ao todo, serão premiadas as três primeiras equipes colocadas, nas duas categorias.

A primeira edição da Taça das Favelas foi realizada em 2012. Com o passar dos anos, a competição ganhou ainda mais destaque no cenário mundial, tendo sua importância reconhecida por grandes craques do futebol nacional como Zico, Júnior, Bebeto e Romário.