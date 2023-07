De virada, Carlos Alcaraz supera Djokovic e é campeão do Grand Slam de Wimbledon

Carlos Alcaraz brilhou e garantiu o título inédito como campeão de Wimbledon. Aos 20 anos, o espanhol impediu o quinto título consecutivo de Novak Djkovic no Grand Slam disputado na grama. O duelo, que durou 4h42 minutos, ocorreu neste domingo (16). O jovem venceu de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7/6 (8/6), 6/1, 3/6 e 6/4.

Alcaraz se torna o terceiro mais jovem a ser campeão de Wimbledon no simples masculino (Boris Becker venceu com 17 e 18 anos) e o terceiro espanhol na história a vencer o torneio. O título na catedral do tênis entra para a galeria de troféus do jovem junto com o US Open de 2022, sendo seu segundo Grand Slam. A vitória na "revanche" contra Nole mantém Alcaraz como número 1 do ranking da ATP.

O mesmo duelo de gerações havia acontecido nesta temporada durante a semifinal do Roland Garros, vencida pelo sérvio de 36 anos por 3 sets a 1. Após sentir câimbras, Alcaraz viu Djoko emendar uma sequência de 6/1 para avançar à decisão. Em Wimbledon, o espanhol também começou perdendo por 6/1, mas mostrou todo seu potencial ao impedir o 24º título de Major do sérvio. Djokovic possui sete troféus na grama de Londres, 23 Grand Slams, e seguirá em segundo no ranking da ATP.

SET INFINITO E REAÇÃO DE ALCARAZ

O jovem Alcaraz travou um bom e longo primeiro game diante de Djokovic, mas o espanhol acabou derrotado e as coisas desandaram para ele. O sérvio sobrou nos games seguintes e fechou o primeiro set por 6 a 1, vendo o adversário irritado e atordoado em quadra.

Alcaraz confirmou seu serviço no primeiro game do segundo set. Na sequência, "Nole" cometeu dupla falta em seu primeiro saque, Alcaraz abriu 30 a 0 e deu esperanças de uma quebra. Novak dificultou, mas o espanhol conseguiu sua primeira quebra no jogo para abrir 2 a 0. O jovem de 20 anos não conseguiu manter a vantagem nos games seguintes e o experiente número 2 do mundo empatou o set.

O jogo seguiu com os dois confirmando seus games até o tie-break, quando Nole abriu vantagem de três pontos e Alcaraz reagiu. O game chegou a 6/5, quando Djokovic cometeu dois erros não forçados e Alcaraz fechou em 8/6.

No terceiro set, Alcaraz confirmou seu serviço e conseguiu uma quebra. No importante terceiro game, o espanhol salvou dois game points e abriu 3 a 1. O quinto game foi espetacular, teve incríveis 27 minutos, 13 igualdades e mais de 30 pontos disputados. O espanhol saiu do 40/15 e salvou mais seis game points para abrir 4 a 1. Após a incansável

disputa, Alcaraz devolveu o 6/1 e virou o jogo.

Djokovic chegou a ir para o vestiário em desvantagem, mas Alcaraz não esfriou e começou o quarto set com tudo. O espanhol perdeu a chance de abrir 2 a 0, Djokovic equilibrou a partida, conseguiu uma quebra para abrir 4 a 2. O sérvio embalou rumo ao quinto e decisivo set e fechou o empate em 6 a 3.

O quinto set dava indícios que seguiria longo. Os três primeiros games tiveram break point. Alcaraz até tentou se segurar, mas Djokovic aproveitou o embalo e venceu o primeiro game. Alcaraz salvou pontos impressionantes e emendou dois games com longas disputas para abrir 2 a 1. E com uma sequência de saques perfeita, o jovem de 20 anos ampliou para 3 a 1.

A vantagem de dois games foi mantida pelo disposto Alcaraz nos games seguintes e o espanhol chegou a abrir 5 a 3. Djoko confirmou seu serviço e o espanhol foi sacar para o título. Com uma série de pontos salvos, o jovem espanhol confirmou o set para marcar, mais uma vez, seu nome na história do tênis.