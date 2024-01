Daniel Vançan não é mais jogador do Ferroviário

O Ferroviário comunicou nesta terça-feira (16), a saída do lateral-esquerdo Daniel Vançan do elenco coral. Em uma curta nota, o clube "agradeceu por todo o trabalho realizado e deseja pleno sucesso na continuidade de sua carreira", mas não informou o motivo do desligamento.

Daniel Vançan fez um jogo pelo Ferroviário, contra o ASA no PV pela Pré-Copa do Nordeste e foi titular os 90 minutos.

No elenco, o Ferroviário conta agora para a posição com Anderson e o experiente Ernandes.

Primeiro reforço

Daniel Vançan foi o primeiro contratado do Ferrão para a temporada 2024, no dia 26 de setembro de 2023. Das categorias de base do Cruzeiro-MG, Daniel jogou em Portugal, foi campeão da Copa Paulista pela Ferroviária-SP em 2017 e acumula dois acessos nacionais, da Série C para a B, com o Botafogo-SP em 2018 e com o ABC-RN em 2022. Passou por Remo-PA, Inter de Limeira-SP e, em 2023, estava no Oeste-SP.