Damar Hamlin se recupera, tem tubo de respiração retirado e fala com familiares

Damar Hamlin, atleta do Buffalo Bills, está respirando por conta própria e consegue falar depois de ter seu tubo de respiração removido, disse seu empresário nesta sexta-feira, o último passo em sua recuperação nos quatro dias desde que teve uma parada cardíaca e foi ressuscitado em campo durante um jogo contra o Cincinnati Bengals pela NFL.



Os Bills disseram no Twitter que Hamlin até se juntou à reunião da equipe na manhã desta sexta-feira pelo FaceTime e disse a eles "Amo vocês, meninos". Em um comunicado, a equipe disse que "a função neurológica de Hamlin permanece intacta e ele conseguiu conversar com sua família e equipe de atendimento".

Avanços

Damar Hamlin, de 24 anos, ainda estava em estado crítico na unidade de terapia intensiva do Centro Médico da Universidade de Cincinnati. Além de poder se comunicar por escrito, Hamlin também conseguiu segurar as mãos de familiares.



"Ele ainda tem um progresso significativo que precisa fazer, mas isso marca um ponto de virada muito bom em seus cuidados", disse o médico Timothy Pritts. O jogador do segundo ano passou seus primeiros dois dias no hospital sob sedação para permitir que seu corpo se recuperasse em um ventilador para ajudar na respiração.