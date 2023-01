Damar Hamlin está acordado, diz companheiro da NFL; jogador sofreu ataque cardíaco em campo

Comunicados do Hospital da Universidade de Cincinnati e publicações de amigos têm informado que Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, demonstrou sinais de melhora após a lesão que o levou a sofrer uma parada cardíaca ainda no primeiro quarto de partida no duelo contra o Cincinnati Bengals, na última segunda-feira (2), pela temporada da NFL.

“Nosso garoto está melhor, acordado e mostrando mais sinais de melhora. Obrigado, Deus. Continuem com as orações, por favor. Todo o meu amor, 3!”, publicou Kaiir Elam, companheiro de equipe de Hamlin. A informação foi confirmada pela NFL Network, que afirmou que Damar reagiu a estímulos, abrindo os olhos e apertando a mão de pessoas.

Apesar da notícia renovadora, Hamlin, de 24 anos, permanece em estado crítico na unidade de terapia intensiva. Uma nota dos Bills informou que o progresso foi "observado" na terça-feira e durante a noite, acrescentando: "Ele deve permanecer sob cuidados intensivos enquanto sua equipe de saúde continua monitorando e tratando".

Jordon Rooney, representante de marketing de Hamlin, demonstrou otimismo durante entrevista à NFL Network. "No momento, as coisas estão caminhando para uma direção positiva. Acho que a reação foi o que os médicos queriam ver e viram. Não posso falar especificamente sobre isso. Mas as coisas estão caminhando na direção certa."

ENTENDA O QUE ACONTECEU COM HAMLIN

O jogador de futebol americano Damar Hamlin, de 24 anos, sofreu uma parada cardíaca após pancada muito forte no peito durante o jogo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, pela National Football League (NFL), e precisou ser reanimado após um longo atendimento no gramado. De acordo com nota publicada pelos Bills, o estado do jogador é crítico.

A National Football League informou que a partida foi suspensa e posteriormente adiada. Ainda não há previsão de quando o jogo será retomado. A liga afirmou em nota que tem acompanhado de perto a situação do jogador. O lance aconteceu a seis minutos do final do primeiro quarto. A partida era vencida por 7 a 3 pelos Bengals.

