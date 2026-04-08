Cusco x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: A primeira missão do Flamengo será contra o Cusco, no Peru.
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Cusco e Flamengo se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (8), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Cusco x Flamengo terá transmissão da Globo, GE TV e Paramount+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cusco 

Díaz; Fuentes, Ampuero e Bolívar; Ruidíaz, Valenzuela, Carabajal, Soto e Diez; Manzaneda e Callejo.Técnico: Alejandro Orfila

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.Técnico: Leonardo Jardim

FICHA TÉCNICA

Cusco x Flamengo

Data e hora: 8 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru

 
 
