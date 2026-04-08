Cusco x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Cusco e Flamengo se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (8), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Cusco x Flamengo terá transmissão da Globo, GE TV e Paramount+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cusco
Díaz; Fuentes, Ampuero e Bolívar; Ruidíaz, Valenzuela, Carabajal, Soto e Diez; Manzaneda e Callejo.Técnico: Alejandro Orfila
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.Técnico: Leonardo Jardim
FICHA TÉCNICA
Cusco x Flamengo
Data e hora: 8 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru