Cuiabá x Atlético-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Cuiabá entra em campo nesta quarta-feira (11), às 22h (horário de Brasília), contra o Atlético-GO, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Na partida da ida, em Goiânia (GO), empate em 1 a 1 entre as equipes. Ou seja, o vencedor do jogo garante vaga na 4ª fase. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a classificação será decidida nas penalidades.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo no SporTV e no Premiere.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Cuiabá x Atlético-GO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 11/05/2022 (quarta-feira)

Horário: 22h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Felipe Marques (Valdívia), Marcão, Pepê e Éverton (Rodriguinho); Alesson e Élton (André). Técnico: Pintado.

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Edson e Arthur Henrique; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.