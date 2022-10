Cuiabá terá sete desfalques para confronto direto contra o Ceará no Brasileirão; confira

No próximo domingo, (16), pela 32ª rodada do Brasileirão Série A, o Ceará recebe, na Arena Castelão às 16h (de Brasília) e às 15h (em Mato Grosso), o Cuiabá em confronto direto para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Para a partida, o adversário do Vovô terá baixas na equipe. Além de Uendel, Walter e Camilo, o Dourado não poderá relacionar mais quatro jogadores, ambos em tratamento de contusões.

Contra o Flamengo, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Camilo saiu de campo machucado e teve diagnosticada a lesão no ligamento do tornozelo direito e Marllon deixou o campo sentindo dores na coxa direita, porém o atleta ainda irá passar por reavaliação para detectar o grau da lesão.

Por outro lado, Igor Cariús deve estar de volta à equipe para enfrentar o alvinegro, após período de recuperação de torção no tornozelo, sofrida no jogo contra o Bragantino.

Para o jogo, o Cuiabá, adversário direto do Ceará, chega após derrota para o Flamengo por 2 a 1, Rafael Gava marcou o único gol do Dourado na partida. A equipe comandada por António Oliveira ocupa a 17ª posição na classificação, é o primeiro time da zona de rebaixamento e em caso de vitória passaria o alvinegro na tabela, em 16º. Enquanto que o Ceará tenta a virada de chave após empate com o Atlético-MG no Mineirão.