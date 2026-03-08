Diário do Nordeste
Cruzeiro x Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro: veja onde assistir, horário e escalações

A decisão do campeonato estadual será disputada em jogo único

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores do Cruzeiro durante partida contra o Atlético-MG na Copa do Brasil
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Mineiro, em partida única válida pela final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Globo (MG)
  • Sportv 2
  • Premiere
  • ge tv
  • SportyNet

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Cássio (Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gerson; Neyser Villarreal e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO X ATLÉTICO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: final do Campeonato Mineiro 2026
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Data: 08/03/2026 (domingo)
  • Horário: 18h (de Brasília)
