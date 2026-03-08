Cruzeiro x Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro: veja onde assistir, horário e escalações
A decisão do campeonato estadual será disputada em jogo único
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Mineiro, em partida única válida pela final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Globo (MG)
- Sportv 2
- Premiere
- ge tv
- SportyNet
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cruzeiro: Cássio (Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gerson; Neyser Villarreal e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.
CRUZEIRO X ATLÉTICO | FICHA TÉCNICA
- Competição: final do Campeonato Mineiro 2026
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Data: 08/03/2026 (domingo)
- Horário: 18h (de Brasília)
Assuntos Relacionados