Cruzeiro x Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro: veja onde assistir, horário e escalações

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Mineiro, em partida única válida pela final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Globo (MG)

Sportv 2

Premiere

ge tv

SportyNet

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Cássio (Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gerson; Neyser Villarreal e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO X ATLÉTICO | FICHA TÉCNICA