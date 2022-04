Cristiano Ronaldo será investigado por suposta agressão a torcedor adolescente

A polícia de Merseyside, região de Liverpool, anunciou, neste domingo (10), que abriu investigação por possível agressão após gesto de Cristiano Ronaldo contra um torcedor do Everton, no sábado (9), após a derrota do Manchester United por 1 a 0 em jogo da Premier League.

Ao sair do campo, o atacante português do United bateu na mão de um adolescente que estava saindo do campo, derrubando o celular do jovem torcedor no chão.

"Podemos confirmar que estamos em contato com o Manchester United e o Everton após relatos de um possível ataque no jogo Everton x Manchester United em Goodison Park", disse um porta-voz da polícia.

"Há uma investigação em andamento e há policiais trabalhando com o Everton para analisar as imagens das câmeras e reunir todas as testemunhas para determinar se um crime foi cometido", disse ele.

A Federação Inglesa de Futebol afirmou em resposta ao site The Athletic que também vai estudar este incidente.

Adolescente ficou machucado

A mãe do menino de 14 anos, que tem autismo e dispraxia, disse à imprensa que o filho ficou com um machucado na mão e que o incidente o deixou "em estado de choque". O adolescente inclinou-se sobre o túnel do vestiário para gravar Cristiano Ronaldo saindo do campo.

"Ronaldo acabou de passar e, de muito mau-humor, bateu na mão do meu filho, derrubando o telefone dele, e continuou seu caminho", disse a mulher ao Liverpool Echo.

O filho ficou chateado e disse que "não quer assistir a um jogo novamente". Era a primeira vez que ele ia ao estádio para ver um jogo, explicou a mãe.

Pedido de desculpas

Na noite de sábado, poucas horas depois do gesto, Cristiano Ronaldo pediu desculpas publicamente através do Instagram."Nunca é fácil gerenciar suas emoções em tempos difíceis como os que estamos vivendo", escreveu CR7.

"No entanto, devemos sempre ser respeitosos, ter paciência e dar o exemplo para os jovens que amam este belo esporte. Gostaria de pedir desculpas pelo meu momento de raiva e, se possível, gostaria de convidar aquele torcedor para vir assistir a uma partida em Old Trafford, em um sinal de fair-play."

