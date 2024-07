Criciúma e Fluminense empatam no Brasileirão e time carioca segue na lanterna

Pior visitante do Campeonato Brasileiro - com sete derrotas em sete jogos - o Fluminense conseguiu pontuar pela primeira vez longe do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, com gol de Kauã Elias, aos 44 minutos do segundo tempo, o time carioca buscou o empate por 1 a 1 contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, o Fluminense segue afundado na lanterna, agora com oito pontos, a seis do Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que ainda atuará na rodada. Já o Criciúma é o 14º, com 17 pontos. Matheusinho marcou o gol catarinense.

A primeira etapa deixou um pouco a desejar. Com o campo pesado, Criciúma e Fluminense fizeram um duelo de muita transpiração e pouca inspiração. Foram raras as chances claras de gols, mas quem chegou mais próximo foi o time carioca, em voleio de Martinelli, defendido por Gustavo.

Sem muita confiança para propor o jogo, o Fluminense rodava a bola, porém sem efetividade. Mesma situação dos donos da casa, que não fizeram o goleiro Fábio trabalhar e apenas assustou em cabeceio e chute de Bolasie.

O Fluminense voltou melhor na segunda etapa, sendo agressivo e com a posse da bola, porém na primeira descida ao ataque, o Criciúma abriu o placar aos sete minutos. Fábio fez grande defesa à queima roupa, mas Matheusinho pegou o rebote e mandou para as redes.

O gol abalou ainda mais a confiança do time carioca, abusando dos erros de passes e tomadas de decisão. Quando encontrou espaço, Kauã Elias parou por duas vezes no goleiro Gustavo. Com o passar do tempo, o Criciúma abdicou de jogar cedo demais e pagou o preço na reta final. Alexsander bateu cruzado e Kauã Elias se jogou na bola para empatar a partida, aos 44 minutos.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, às 21 horas. Já o Fluminense não tem data definida para enfrentar o Athletico-PR, uma vez que o time paranaense estará envolvido nos playoffs da Copa Sul-Americana.