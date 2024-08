Corrida Unifor celebra 30 anos e abre inscrições para provas de dezembro; confira valores

Vem aí mais uma Corrida Unifor! O evento, que celebra as três décadas da tradicional disputa no calendário esportivo do Ceará e no Brasil, será realizado nos dias 7 e 8 de dezembro e é chancelada pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt). Os percursos são de 5km, 10km, além da Corrida Kids e da Corrida PCDs. Os vencedores receberão premiação de até R$ 2.000 reais. A edição de 2024 vai integrar o Campeonato Brasileiro Universitário da modalidade.

Além de estrutura e organização, é uma oportunidade de dar mais um passo em busca do bem-estar e de inclusão. As inscrições vão até 31 de novembro ou de acordo com o preenchimento das vagas, e podem ser realizadas pelo site oficial. Alunos, ex-alunos e funcionários da Universidade de Fortaleza, além de PCDs e Idosos, têm condições especiais nos valores. A entrega dos kits será nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.

Em 2024, o evento vai integrar o Campeonato Brasileiro Universitário da modalidade, no calendário dos JUBS (Jogos Universitários Brasileiros). Quem tiver interesse em participar dessa categoria, precisa consultar o regulamento específico e realizar a inscrição na prova e na respectiva Federação Universitária do seu estado.

A largada será da praça em frente a Biblioteca da Unifor, e o ponto de chegada é o Estádio de Atletismo da universidade.

A Corrida Unifor é promovida pela Vice-Reitoria de Extensão Universitária (Vires) da Unifor, através da Divisão de Atividades Desportivas (DAD). Além disso, tem o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Departamento de Trânsito (DETRAN).

VEJA VALORES DAS INSCRIÇÕES

Público Geral*

1º Lote: 08/08 a 30/09 > R$120,00

2º Lote: 01/10 a 15/11 > R$140,00

3º Lote: 16/11 a 31/11 > R$160,00

* Para pessoas acima de 60 anos, de acordo com o Estatuto do Idoso, o custo será de 50% do valor da inscrição para o público em geral.

Alunos, Ex-Alunos e Funcionários

1º Lote: 08/08 a 30/09 > R$100,00

2º Lote: 01/10 a 31/11 > R$120,00

Assessorias e Grupos de Corrida

1º Lote: 08/08 a 30/09 > R$100,00

2º Lote: 01/10 a 31/11 > R$120,00

Corrida Kids

08/08 a 31/11 > R$50,00

Corrida PCD

02/09 a 31/11: Entidades convidadas são isentas de inscrição;

Participantes avulsos: 50% do valor da inscrição para o público em geral.

MAIS INFORMAÇÕES:

Site oficial (basta clicar aqui) ou Divisão de Atividades Desportivas da Unifor (e-mail dad@unifor.br.)