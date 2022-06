Corinthians x Santos pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Repleta de clássicos, a Copa do Brasil de 2022 coloca frente a frente Corinthians e Santos, nesta quarta- feira (22), na Neo Quimica Arena, às 21h30 (horário de Brasília).

Essa é a primeira partida do confronto que decide vaga na próxima fase da competição. A equipe classificada fatura uma bolada no valor de R$ 3,9 milhões. O jogo de volta acontece na Vila Belmiro, no dia 13 de julho.

No Timão, a principal novidade entre os relacionados é o zagueiro João Victor. O treinador Vítor Pereira também conta com os retornos de Willian, Júnior Moraes, Bruno Melo e Gustavo Silva. Importante pontuar que a equipe não perde jogando em casa desde o início da temporada, quando foi derrotado pelo próprio Santos, por 2x1, no Campeonato Paulista.

O Peixe deve manter Lucas Braga improvisado na lateral direita, mesmo com o retorno de Auro. Sandry é um retorno importante para o meio campo montado pelo técnico Fabián Bustos. O atacante Ângelo deve entrar apenas no segundo tempo, pois ainda não tem condições de jogar os 90 minutos.

Onde assistir o jogo

A partida será transmitida pela Rede Globo, na TV aberta; Sportv no canal fechado; Premiere no pay-per-view.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu (João Victor), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mantuan (Gustavo Mosquito), Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Santos: João Paulo; Lucas Braga (Auro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

Palpites

Ficha técnica | Corinthians x Santos

Horário: 21h30

Local: Neo Quimica Arena, São Paulo

Transmissão: TV Globo, Sportv, Premiere