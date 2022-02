Corinthians e Palmeiras entram em campo pela primeira fase da Supercopa do Brasil feminina de futebol. A bola rola logo mais, às 10h30, na NeoQuimica Arena, em São Paulo.

Esta é a primeira edição do torneio, que agora, faz parte do calendário da CBF de competições para a modalidade feminina. A disputa foi iniciada no último dia 4 de fevereiro e vai até o dia 13 deste mês.

Corinthians, Cruzeiro, Esmac, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Real Brasília participam da competição. A escolha contemplou os oito melhores clubes dentre os 12 primeiros da Série A1 do Brasileirão e quatro da Série A2, limitado a um por estado.

Palpites para o jogo

inter@

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Corinthians x Palmeiras - 1ª fase da Supercopa do Brasil

Local: NeoQuimica Arena, em São Paulo (SP)

Data: 06/02/2022 (domingo)

Horário: 10h30(de Brasília)

Transmissão: TV Globo

Prováveis escalações

Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Tarciane e Yasmim; Diany, Zanotti, Gabi Portilho e Tamires; Adriana e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thais e Katrine; Júlia Bianchi, Ary Borges, Andressinha (Duda) e Camilinha; Chú e Bia Zaneratto. Técnico: Hoffmann Túlio