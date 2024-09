Corinthians x Juventude na Copa do Brasil: confira horário, onde assistir e escalações

Corinthians e Juventude entram em campo nesta quarta-feira (11), às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), para disputar a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. O jogo de ida foi vencido pelo Juventude por 2 a 1.

O vencedor do confronto garante classificação para as semifinais da competição. Nesta nova fase, a equipe classificada enfrenta o vencedor do confronto entre Bahia e Flamengo (time carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Sportv e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Raniele e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.

CORINTHIANS X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 11/09/2024 (quarta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)