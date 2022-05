Corinthians x Fortaleza: veja horário, escalação e palpites para o jogo

A colocação na tabela da Série A do Brasileiro não é boa, mas o astral após a vitória na Libertadores no meio de semana anima o Fortaleza para o confronto deste domingo (1º), contra o Corinthians, às 16 horas, na Neo Quimica Arena.

O jogo é válido pela 4ª rodada, mas será a 3ª partida do Leão na competição, já que o Clássico-Rei foi adiado para junho, devido aos compromissos leoninos com a final do Estadual.

Jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Que horas será o jogo

A partida será às 16h30min (horário de Brasília)

Onde Assistir

TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste

Palpites

Prováveis Escalações

Corinthians

Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robert Renan e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinhoe Giuliano; Róger Guedes, Gustavo Mosquito (Gustavo Mantuan) e Júnior Moraes (Jô). Técnico: Vitor Pereira

Fortaleza

Max Walef; Ceballos, Titi, Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa, Felipe, Juninho Capixaba e Lucas Lima; Yago Pikachu, Moisés e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Focos divididos

A equipe de Vojvoda ainda não pontuou na Série A após duas rodadas, mas vencer o Alianza Lima no Castelão por 2 a 1 na última quarta-feira aumentou a confiança para buscar os primeiros pontos e a primeira vitória na Série A.

E o confronto é diante de uma equipe que começou bem a caminhada na elite com duas vitórias, mas foi derrotado na rodada anterior da Série A pelo Palmeiras por 3 a 0. Mas na Libertadores no meio de semana, o Timão venceu o Boca Juniors por 2 a 0, na Neo Quimica Arena.

Legenda: Vojvoda pode mudar algumas peças no Fortaleza para o duelo contra o Corinthians Foto: Thiago Gadelha

Como são duas equipes envolvidas com a Libertadores, Fortaleza e Corinthians tem compromissos importantes no meio de semana pela competição e impactará na formação utlizada pelos dois treinadores. Enquanto o Leão enfrenta o River Plate na quinta-feira (5), no Castelão,às 19 horas, o Corinthians visita na quarta-feira (4), o Deportivo Cali, às 21 horas no Colosso de Palmaseca.

No Fortaleza

Por este foco dividido e atuado na última quarta-feira com a equipe titular diante do Alianza Lima, o desgaste pode fazer com que Juan Pablo Vojvoda escale um time mesclado diante do Corinthians.

Mesmo sem atletas no departamento médico, alguns titulares mais desgastados, como Lucas Crispim, devem ser poupados. Assim. Juninho Capixaba pode ganhar nova chance. Tinga e Romero também podem ser poupados, entrando Ceballos e Kayzer em seus lugares.

"Agora é pensar no Brasileirão, que é um campeonato muito especial, que sustenta todo este investimento. Depois voltamos a pensar na Libertadores", declarou o treinador Vojvoda.

No Corinthians

Pelo lado do Corinthians, o técnico Vítor Pereira tenta administrar o elenco em meio a jogos importantes. O Timão jogou seus 3 últimos jogos por 3 competições diferentes (Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil) por isso, surgem dúvidas na escalação que irá a campo neste domingo.

A principal indefinição é no setor defensivo: Robert Renan e Raul Gustavo. Além disso, outra dúvida é no comando de ataque: Jô e Júnior Moraes. A tendência é que Róger Guedes seja titular, mas seja deslocado para o lado esquerdo do ataque.

Ficha Técnica



Competição: Campeonato Brasileiro - 4ª rodada

Data: 01/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Estádio: Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA) - DF

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA) - BA

Assistente 2: Lucas Costa Modesto - DF

Árbitro de Vídeo: Rafael Traci - SC