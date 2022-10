Corinthians x Flamengo: Ingressos para 1º jogo da final da Copa do Brasil estão esgotados

O Corinthians informou, através de seu site, nesta segunda-feira (10), que todos os ingressos para a partida de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, foram vendidos. O duelo contra o Flamengo ocorre nesta quarta-feira, (12), às 21h45 (de Brasília), e pode bater o recorde de público de uma partida do clube no estádio.

O maior público da Neo Química Arena foi na semifinal da Copa do Mundo de 2014, entre Holanda e Argentina, com 63.267 torcedores. No entanto, o estádio ainda possuía arquibancadas móveis atrás dos gols, o que permitiu um aumento da capacidade total. Por outro lado, nos jogos do Corinthians, o recorde é de 46.903 torcedores, público da final do Campeonato Paulista de 2019, contra o São Paulo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte

Assuntos Relacionados Esportes

Para a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira, o Corinthians seguiu o esquema de venda que vem sendo adotado nos demais jogos da temporada. A comercialização foi feita exclusivamente de forma online, sem bilheterias físicas. O valor das entradas variou de R$ 50 a R$ 1.000, para os torcedores alvinegros, enquanto que para os flamenguistas 2.800 ingressos foram colocados à venda por R$ 400.Para o jogo de volta, o Corinthians vai arcar com quase 80% do valor do ingresso para seus torcedores, a decisão foi tomada após surgir o descontentamento por parte da diretoria em relação ao valor que o Flamengo estava cobrando nos ingressos, com isso os torcedores corintianos vão poder garantir sua entrada por R$ 90.