Flamengo é recebido com festa em Fortaleza; veja provável time de Dorival Júnior

Como já é tradição em terras alencarinas, a equipe do Flamengo foi recebida com festa no hotel do clube, na Av. Beira-Mar. Atletas e comissão técnica foram recepcionados por um grande número de pessoas. Nesta quarta-feira, às 19h, o time enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, em partida válida pela Série A.

Dorival Júnior e atletas, entre eles Gabigol e David Luiz foram bastante tietados pelos presentes, que cantaram as músicas conhecidas da torcida rubro-negra.

Legenda: David Luiz é tietado por torcedor Foto: Beatriz Carvalho

Flamengo com 10 desfalques contra o Fortaleza

O comandante do time carioca trouxe à capital cearense o que tinha à disposição, frente aos 10 desfalques que tem, além da não escalação, por opção, do meia Diego Ribas.

Legenda: Gabigol chega a Fortaleza para jogo contra o Leão do Pici Foto: Beatriz Carvalho

Arrascaeta, Varela, Everton Ribeiro, Pedro, Pulgar e Vidal, os lesionados Rodrigo Caio e Bruno Henrique e os suspensos Marinho e Cebolinha estão fora do duelo.

O time rubro-negro deve ir à campo com: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís, João Gomes, Thiago Maia, Victor Hugo, Matheus França, Gabigol e Mateusão.

