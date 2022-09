Flamengo terá 10 desfalques contra o Fortaleza; veja opções de Dorival Júnior

Dorival Júnior deve apostar em um Flamengo mesclado para enfrentar o Fortaleza. Diego, Victor Hugo e Matheus França devem ocupar as vagas deixadas por Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, que estão com as respectivas seleções. A equipe Rubro-Negra chega com 10 desfalques para o duelo.

Assim, alguns jogadores devem mudar posicionamento em campo. Gabigol pode voltar a atuar mais centralizado com a ausência de Pedro. Já Matheus França poderá atuar mais aberto pela esquerda.

Diego deve entrar como titular. Já Victor Hugo torna-se opção para dois setores, que pode atuar aberto pelo lado direito ou mais centralizado no ataque.

A equipe de Dorival Júnior chega com dez desfalques para o duelo contra o Tricolor do Pici. Seis deles por convocações das seleções na Data Fifa: Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Varela, Vidal e Erick Pulgar. Já Everton Cebolinha e Marinho foram suspensos. Já Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão lesionados.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

