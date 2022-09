Flamengo se classifica para final da Copa do Brasil ganhando de novo do São Paulo

O Flamengo é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Garantiu a classificação à decisão ao vencer mais uma vez o São Paulo nesta quarta-feira (14), no Maracanã, por 1 a 0, confirmando na prática que a missão são-paulina era difícil, já que havia levado 3 a 1 no duelo da ida, no Morumbi.



O time paulista foi valente, mas, dominado pelo rival carioca, acabou eliminado da competição que nunca venceu. Arrascaeta teve atuação de brilho e marcou o único gol da vitória rubro-negra com um toque de classe no primeiro tempo. Resta aos comandados de Rogério Ceni reunir forças para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão antes da decisão da Copa Sul-Americana, a grande chance de título em 2022.

FICHA TÉCNICA

Em busca de seu quarto título da Copa do Brasil, o Flamengo conhecerá nesta quinta (15) o seu. Será Corinthians ou Fluminense, que se enfrentam na Neo Química Arena. Atrás da conquista que falta para essa atual geração, a equipe de Dorival briga por outras duas taças na temporada, já que também garantiu vaga na final da Copa Libertadores e ocupa o terceiro posto no Brasileirão.

FLAMENGO 1 X 0 SÃO PAULO



SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson (Galoppo), Patrick (Talles); Luciano (Juan) e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni.



FLAMENGO - Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Vidal), João Gomes (Matheus França), Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta (Diego); Gabriel e Pedro (Everton). Técnico: Dorival Júnior.



GOL - Arrascaeta, aos 35 minutos do primeiro tempo.



ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).



CARTÕES AMARELOS - Reinaldo e Welington (São Paulo) e Léo Pereira (Flamengo).



PÚBLICO - 62.977 presentes.



RENDA - R$ 5.499.219,25.



LOCAL - Maracanã, no Rio.