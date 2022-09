Ceará e Fortaleza estão no Top-6 de maiores médias de público da Série A; veja ranking

O futebol cearense mostrou força na Arena Castelão durante a temporada de 2022. Com jogos importantes ao longo do ano, Ceará e Fortaleza conseguiram lotar o estádio com apoio das torcidas. O cenário segue na Série A do Brasileiro, com os times no Top-6 de maiores médias de público na competição.

Após a 26ª rodada, o Vovô ficou na 5ª posição, com média pagante de 31.015 espectadores. O Leão vem logo atrás, em 6º, com 29.994 torcedores em casa. Os dados são do portal SrGoool.

Deste modo, o número total da Arena Castelão é elevado. Considerando os times somados, o total de público pagante no estádio até o momento é de 793.110. Cada time fez 13 jogos com o mando.

O líder no quesito é o Flamengo, com média de 53.065 pagantes. O Top-4 do público do Brasileirão 2022 é completado ainda por Corinthians (38.957), Palmeiras (35.695) e o São Paulo (33.536).

Maiores médias de público pagante da Série A 2022

Flamengo: 53.065 espectadores Corinthians: 38.957 espectadores Palmeiras: 35.695 espectadores São Paulo: 33.536 espectadores Ceará: 31.015 espectadores Fortaleza: 29.994 espectadores Fluminense: 27.973 espectadores Atlético-MG: 27.789 espectadores Internacional: 22.887 espectadores Coritiba: 20.221 espectadores Botafogo: 19.327 espectadores Athletico-PR: 19.038 espectadores Santos: 12.001 espectadores Cuiabá: 11.636 espectadores Avaí: 9.931 espectadores Goiás: 8.936 espectadores Atlético-GO: 6.004 espectadores Bragantino: 5.137 espectadores Juventude: 3.771 espectadores América-MG: 2.139 espectadores