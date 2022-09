Champions League: confira resumo do fim da 2ª rodada

Mais uma rodada da UEFA Champions League foi concluída nesta quarta-feira (14). A competição proporcionou grandes confrontos para o torcedor nesta semana e deixou aquele gostinho de quero mais para os próximos duelos que só acontecem a partir do dia 04 de outubro.

Com o fim de mais uma etapa de jogos, já tem time preocupado com o início da competição e tensão no grupo da morte. O Diário do Nordeste traz um levantamento com os detalhes principais dos confrontos.

Tensão no Grupo da Morte

No grande jogo da rodada entre Bayern e Barcelona, os bávaros levaram a melhor mais uma vez. Embora os catalães tenham dominado os primeiros 45 minutos da partida, o placar terminou em 2x0 a favor do time alemão. Os gols marcados por Sané e Lucas Hernandéz isolaram a equipe na liderança do Grupo C.

A partida também foi marcada pelo reencontro de Robert Lewandowisk com seu ex-clube. O camisa 9 do Barça teve grandes chances de marcar, mas acabou desperdiçando.

No outro jogo do grupo, deu a lógica. A Inter de Milão venceu por 2x0 o Plzan. No geral, a equipe italiana fica abaixo do Barcelona pelo saldo de gols.

Lei do ex em ação

Se na Alemanha a lei do ex falhou, na Inglaterra ela foi decisiva. No confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund, a vitória do time de Guardiola veio dos pés de Haaland. O atacante foi responsável por virar o jogo no Etihad Stadium.

O Dortmund abriu o placar na casa do rival, mas viu o resultador escorrer pelos dedos no fim da partida com gols de Stones e seu ex artilheiro Haaland.

O City segue na liderança do Grupo G com 100% de aproveitamento.

Trindade em ação

No PSG, a festa ficou por conta dos craques do time: o trio MNM, composto por Messi, Neymar e Mbappé. Na vitória de virada por 3x1 em cima do Maccabi Haifa, o trio de ouro dos franceses foram responsáveis pelos gols da equipe.

A partida ainda rendeu polêmica pelo cartão amarelo que Neymar tomou no apagar das luzes pela comemoração do seu gol. O brasileiro não gostou de ser penalizado pelo árbitro e soltou o verbo no pós-jogo.

O drama dos ingleses

O começo de temporada de Chelsea e Liverpool está bem abaixo do esperado. As equipes tropeçaram também nas estreias nesta edição de Champions e precisavam reagir na segunda rodada.

Os Reds sofreram contra o Ajax em Anfield, mas conseguiram sair de campo com a vitória e os primeiros três pontos na conta do Grupo A. Salah e Matip foram os responsáveis pelo alívio da equipe na competição.

Já para o lado dos Blues a situação continua crítica. Embora Sterling tenha marcado, o Chelsea só empatou contra o Salzburg e segue sem vencer no Grupo E. A equipe amarga a última colocação com apenas um ponto somado.

