Corinthians garante prêmio milionário na Copa do Brasil ao eliminar Fluminense; veja valor

O Corinthians está na final da Copa do Brasil de 2022. Nesta quinta-feira (15), o Timão venceu o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena, e garantiu a vaga na decisão contra o Flamengo. Os gols da classificação foram de Renato Augusto, Giuliano e Felipe Melo (contra) - no jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2 no Maracanã.

Com a classificação, o Corinthians assegurou, no mínimo, R$ 25 milhões, que é a premiação prevista ao vice-campeão. Se conquistar o título, o prêmio milionário pela CBF é de R$ 60 milhões.

Ao todo, o Corinthians somou R$ 11,9 milhões com as cotas conquistas na 3ª fase, oitavas e quartas de final. Com a vaga na final e o valor de R$ 25 milhões, pelo menos, resulta no montante de R$ 36,9 mi.

Em campo, dominou as ações e abriu o placar ainda no 1º tempo, com grande finalização de Renato Augusto. Na volta do intervalo, seguiu superior, resistiu à pressão carioca e decretou o placar na reta final com Giuliano. Nos acréscimos, um cruzamento rasteiro foi mal cortado por Felipe Melo e gerou o placar de 3 a 0.

Premiação da Copa do Brasil de 2022

Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1)

Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1)

Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinais: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Final da Copa do Brasil

A decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo será disputada nos dias 12 e 19 de outubro. Os horários, os estádios e a ordem dos confrontos ainda serão determinadas pela CBF.

Além do valor milionário, a conquista da taça assegura uma vaga direta para a Libertadores de 2023.

Gols de Corinthians 3x0 Fluminense

ESCALAÇÕES

Corinthians | Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Xavier) e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Silva (Adson), Róger Guedes (Matheus Vital) e Yuri Alberto (Lucas Piton). Técnico: Vitor Pereira.

| Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Xavier) e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Silva (Adson), Róger Guedes (Matheus Vital) e Yuri Alberto (Lucas Piton). Técnico: Vitor Pereira. Fluminense | Fábio; Samuel Xavier (Michel Araújo), Nino, Manoel (Felipe Melo) e Caio Paulista (Marrony); Wellington (Wellington), Martinelli e PH Ganso; Jhon Arias, Matheus Martins (Willian) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA | CORINTHIANS 3X0 FLUMINENSE

Competição : Semifinal da Copa do Brasil

: Semifinal da Copa do Brasil Data e hora : 15/09, às 20h (de Brasília)

: 15/09, às 20h (de Brasília) Gols : Renato Augusto aos 33' 1T (1-0), Giuliano aos 45' 2T (2-0) e Felipe Melo (contra) aos 47' 2T (3-0)

: Renato Augusto aos 33' 1T (1-0), Giuliano aos 45' 2T (2-0) e Felipe Melo (contra) aos 47' 2T (3-0) Cartões amarelos : Natan (Fluminense)

: Natan (Fluminense) Local : Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Transmissão: SporTV, Premiere e canal de Twitch do Casimiro.