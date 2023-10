Corinthians x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Flamengo entram em campo neste sábado (07), às 21h de Brasília, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), para disputar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na última rodada, o Corinthians, que é o 13º colocado com 30 pontos, perdeu para o São Paulo por 2 a 1. O duelo contra o Flamengo marcará a estreia de Mano Menezes no Campeonato Brasileiro. Fagner, Gabriel Moscardo e Yuri Alberto devem aparecer entre os titulares após cumprirem suspensão na última partida.

Já o Flamengo ocupa a quinta posição, com 43 pontos ganhos. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã. A única baixa da equipe é o volante Allan, que passou por cirurgia no pé.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

Palpites

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Bidu (Fábio Santos), Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Yuri Alberto e (Romero) Wesley (Pedro). Técnico: Mano Menezes

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro (De Arrascaeta); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Mário Jorge

CORINTHIANS x FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 26ª rodada da Série A

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 07/10/2023 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)