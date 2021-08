Corinthians x Ceará ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo pela Série A

O Ceará enfrenta o Corinthians neste domingo (15), às 16h, na Neo Quimica Arena Arena, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto pode consolidar o Ceará na briga pela parte alta da tabela, uma vez que soma 23 pontos e inicia a rodada na 7ª posição.

Dentro da classificação, pode entrar no G-6 com um resultado positivo - zona de classificação para a Taça Libertadores - e ainda abrir distância também do Corinthians. Com uma vitória nas últimas cinco partidas, o time começa a rodada na 12ª posição, com 18 - hoje, no setor da Sul-Americana.

Aguarde o carregamento das informações.