Corinthians terá 5 desfalques e um retorno contra o Ceará neste sábado

O Corinthians é o adversário do Ceará pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em duelo neste sábado (16), às 21 horas no Castelão. E o Timão terá 5 desfalques para o duelo.

O trio Fágner, Maycon e Willian treinou normalmente nesta sexta-feira (15), mas sequer viajaram para enfrentar o Vovô. Deles, o meia é que tem mais chances de iniciar como titular, já que realizou o treino completo.

Além deles, outros dois estão fora: Júnior Moraes e Renato Augusto estão no departamento médico.

Quem será também desfalque certo é o técnico Vitor Pereira. Ele foi expulso diante do Flamengo na rodada anterior e não comanda o Timão contra o Vovô.

Em contrapartida, Victor Cantillo deixou a transição e está relacionado.

Provável Escalação

Assim, o Timão deve jogar com o Ceará com: Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil (Robert Renan), Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Roni (Cantillo) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Lucas Piton e Róger Guedes.

Na tabela

O Corinthians vem de classificação para as Quartas de Final da Copa do Brasil e luta pela liderança da Série A do Brasileiro. O Timão é o vice-líder com 29 pontos, um a menos que o líder Palmeiras, que tem 30.

