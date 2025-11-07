Corinthians tem 5 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

O Corinthians enfrenta o Ceará neste domingo (9), às 16h na Neo Quimica Arena, em São Paulo, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Dorival Junior terá 5 desfalques para o confronto.

Veja as baixas do Timão

Volante Raniele (lesão no músculo adutor da coxa)

Atacante Vitinho (transição após artroscopia no joelho)

Meia Carrillo (suspenso pelo 3º cartão amarelo)

Volante Martínez (suspenso por expulsão contra o Bragantino)

Volante Charles (suspenso por expulsão contra o Bragantino)

Provável escalação

Felipe Longo (Hugo Souza); João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Na tabela

O Timão vem de derrota para o Bragantino por 2x1 em Bragança Paulista e é o 10º colocado com 42 pontos. O Vozão é o 13º com 39.