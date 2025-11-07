Diário do Nordeste
Corinthians tem 5 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Timão recebe o Ceará no domingo, na Neo Quimica Arena

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:18)
Jogada
Legenda: Charles desfalca o Corinthians contra o Ceará
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

O Corinthians enfrenta o Ceará neste domingo (9), às 16h na Neo Quimica Arena, em São Paulo, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Dorival Junior terá 5 desfalques para o confronto.

Veja as baixas do Timão

  • Volante Raniele (lesão no músculo adutor da coxa)
  • Atacante Vitinho (transição após artroscopia no joelho)
  • Meia Carrillo (suspenso pelo 3º cartão amarelo)
  • Volante Martínez (suspenso por expulsão contra o Bragantino)
  • Volante Charles (suspenso por expulsão contra o Bragantino)

Provável escalação

Felipe Longo (Hugo Souza); João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Na tabela

O Timão vem de derrota para o Bragantino por 2x1 em Bragança Paulista e é o 10º colocado com 42 pontos. O Vozão é o 13º com 39. 

 

