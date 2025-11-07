Corinthians tem 5 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação
Timão recebe o Ceará no domingo, na Neo Quimica Arena
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:18)
O Corinthians enfrenta o Ceará neste domingo (9), às 16h na Neo Quimica Arena, em São Paulo, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Dorival Junior terá 5 desfalques para o confronto.
Veja as baixas do Timão
- Volante Raniele (lesão no músculo adutor da coxa)
- Atacante Vitinho (transição após artroscopia no joelho)
- Meia Carrillo (suspenso pelo 3º cartão amarelo)
- Volante Martínez (suspenso por expulsão contra o Bragantino)
- Volante Charles (suspenso por expulsão contra o Bragantino)
Provável escalação
Felipe Longo (Hugo Souza); João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Na tabela
O Timão vem de derrota para o Bragantino por 2x1 em Bragança Paulista e é o 10º colocado com 42 pontos. O Vozão é o 13º com 39.
