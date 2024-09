Corinthians deve poupar jogadores para jogo contra Fortaleza, na Sul-americana

O Corinthians deve poupar seus principais atletas no confronto contra o Fortaleza, na noite desta terça-feira (17), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Segundo o jornalista José Edgar de Matos, setorista do Timão pelo portal ge, a equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz deve enfrentar o Leão com um time alternativo, priorizando assim, a Série A do Campeonato Brasileiro.

Conforme Edgar, o Timão, que atualmente está no Z-4 da Série A, não terá como titulares nomes importantes de seu elenco, como o meio-campista Rodrigo Garro e o atacante Talles Magno. Além deles, a equipe paulista deverá contar com o atacante holandês Memphis Depay, principal contratação da equipe nesta temporada.

RETORNOS

Em contrapartida, o atacante peruano André Carrillo, uma das principais contratações da equipe nesta janela de meio de ano, deve fazer sua estreia como titular do Corinthians. O atacante de 33 anos, chegou a atuar durante 25 minutos na derrota do fim de semana para o Botafogo, mas ainda não iniciou como titular pelo alvinegro.

Além do atacante, o meio-campista Igor Coronado e o lateral Hugo devem retornar a equipe corintiana. Sem Matheus Bidu, ausência por problema físico, o jovem lateral-esquerdo, volta a titularidade após alguns jogos como reserva do Timão.

DUELOS RECENTES

Como mandante, o Fortaleza não perde para o Corinthians há cinco anos. No período, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, empatou uma vez, em 2020, e venceu os outros cinco confrontos desde então. Além deles, pela Sul-Americana do último ano, as equipes chegaram a se enfrentar, durante as semifinais. No segundo jogo, na Arena Castelão, o Leão venceu por 2 a 0 e avançou à decisão.

Fortaleza 0 x 0 Corinthians | Brasileirão 2020

Fortaleza 1 x 0 Corinthians | Brasileirão 2021

Fortaleza 1 x 0 Corinthians | Brasileirão 2022

Fortaleza 2 x 1 Corinthians | Brasileirão 2023

Fortaleza 2 x 0 Corinthians | Sul-Americana 2023

Fortaleza 1 x 0 Corinthians | Brasileirão 2024

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.