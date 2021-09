Copa do Nordeste define jogos eliminatórias; veja confrontos de Ferroviário, Floresta e Atlético-CE

A Copa do Nordeste de 2022 teve a definição dos confrontos eliminatórios da 1ª fase. Em novo formato, a competição regional listou as partidas através de sorteio nesta quinta-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O futebol cearense é representado por Atlético-CE, Floresta e Ferroviário.

As duas primeiras equipes participam de um jogo único fora de casa em busca de vaga no próximo mata-mata. O Tubarão da Barra, melhor colocado no ranking nacional de clubes, já está na 2ª fase eliminatória.

Vale ressaltar que Ceará e Fortaleza também participam da Copa do Nordeste. Na Série A do Brasileiro, estão classificados direto para a fase de grupos, sem necessidade do mata-mata.

Jogos do futebol cearense na Copa do Nordeste:

1º fase - Floresta X Treze-PB

1º fase - Atlético-CE X Jacuipense-BA

2º fase - Ferroviário X classificado de Juazeirense-BA x Central-PE

O mando de campo será da equipe com maior posição no ranking nacional de clubes. As 1ª e 2ª fases serão em confronto único, com retorno das partidas de ida e volta apenas na 3ª eliminatória. Ao todo, 24 clubes disputam apenas quatro vagas para a fase de grupos da edição de 2022.

As datas dos jogos ainda serão definidas. Se o Floresta avançar contra o Treze-PB, enfrenta o Santa Cruz-PE na 2ª fase. O Atlético-CE, se eliminar o Jacuipense-BA, tem pela frente o ABC-RN.

Legenda: Tabela das 1ª e 2ª fases da Copa do Nordeste de 2022 Foto: reprodução / CBF