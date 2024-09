Copa do Mundo de Futsal 2024: veja grupos, jogos do Brasil e onde assistir

A décima edição da Copa do Mundo de Futsal começa neste sábado (14), com o Brasil estando entre os favoritos, em busca do seu 6º título. A Seleção Brasileira foi campeã em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012, porém não chega na final desde a última conquista. Serão 24 seleções na disputa do torneio, que entrarão em quadra nas três cidades sede no Uzbequistão.

A lista das 24 seleções da Copa do Mundo de Futsal da FIFA Uzbequistão 2024 é a seguinte: Afeganistão, Angola, Argentina, Brasil, Cazaquistão, Costa Rica, Croácia, Cuba, Espanha, França, Guatemala, Irã, Líbia, Marrocos, Nova Zelândia, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Portugal, Tadjiquistão, Tailândia, Ucrânia, Uzbequistão e Venezuela.

Legenda: Países participantes da Copa do Brasil de Futsal de 2024 Foto: Divulgação / FIFA

Onde Assistir

A competição será transmitida ao vivo pela FIFA TV, Cazé TV e Sportv.

Sedes

Além de Tashkent, a capital uzbeque, as cidades de Andijã, no Vale de Fergana, e Bucara, antigo entreposto comercial da Rota da Seda, receberão os jogos, tornando o Uzbequistão o quarto país-membro da AFC a sediar a Copa do Mundo de Futsal da FIFA, após Hong Kong, China (1992), Taipé Chinesa (2004) e Tailândia (2012).

Favoritas

Portugal, atual campeão do mundo, Argentina, vice, Espanha e Brasil entram como as quatro principais favoritas ao título. Brasil, Espanha e Argentina são para sua 10ª edição de Copa do Mundo de Futsal. O Brasil é o atual líder do Ranking da FIFA, seguido por Portugal e Espanha.

Legenda: O Brasil lidera o ranking da FIFA no Futsal Foto: Divulgação / FIFA

Regulamento

Na 1ª Fase, as 24 seleções foram divididas em seis grupos de quatro equipes. Avançam os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados. As fases seguintes são eliminatórias: oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa de terceiro lugar e final.



Jogos do Brasil

O Brasil estreia no sábado (14), abertura do torneio, às 9h30 (de Brasília), contra Cuba. O segundo jogo da Seleção Brasileira será contra a Croácia, na terça-feira (17), às 12h. O terceiro jogo da seleção será no dia 20, às 9h30 contra a Tailândia. Todos os jogos serão realizados no Complexo Esportivo Universal de Bukhara.

Legenda: A Seleção Brasileira é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de Futsal Foto: Leto Ribas/CBF

Como chega a Seleção Brasileira

O Brasil chega para a competição comandado por Marquinhos Xavier e mesclando experiência com jogadores jovens. Com média de idade de 32 anos, o grupo conta com 15 jogadores na busca pelo hexacampeonato, sendo 7 estreantes. "No Mundial passado, dos 16 atletas que tínhamos, apenas 4 tinham disputado a Copa do Mundo. Então no ciclo anterior nós iniciamos uma renovação que era necessária. Eu acredito muito que nesse Mundial a gente chega melhor preparado no quesito de mais atletas experientes, que já jogaram a competição, do que atletas que vão debutar. Acredito que os que já tiveram essa experiência podem passar a vivência para os demais", disse Marquinhos.

O técnico destacou a importância do ciclo final de preparação, que visa aumentar a dinâmica do trabalho da equipe. "Nós tivemos a possibilidade de enfatizar e aumentar a dinâmica do trabalho. Aqui, trabalhamos com muito mais velocidade, realizando os mesmos exercícios anteriores, mas em uma intensidade muito maior. Isso nos prepara de maneira mais próxima da realidade de jogo”, explicou o treinador. Na avaliação de Marquinhos Xavier, os atletas demonstram uma evolução significativa. “Estamos vendo uma mudança de comportamento dos atletas, que têm se mostrado mais maduros e preparados para a competição. A repetição das convocações ao longo de quase três anos tem trazido segurança aos jogadores, que agora se sentem parte fundamental da seleção." O pivô Ferrão, falou da expectativa da conquista do título para o Brasil: “Estou muito confiante. Temos um ótimo elenco. Os preparativos têm corrido muito bem. Cada jogador, cada membro da comissão técnica está totalmente focado para que voltemos ao topo do pódio. Não podemos deixar este título escapar de nós novamente.”

Lista de jogadores

Goleiros: Guitta (Ukhta-RUS), Diego Roncaglio (Anderlecht-BEL) e Willian (Norilsk Nickel-RUS);

Fixos: Marlon (ElPozo-ESP), Neguinho (Palma-ESP) e Lucas Gomes (Magnus Futsal)

Alas: Dyego Zuffo (Barcelona-ESP), Leandro Lino (Magnus Sorocaba), Felipe Valério (ElPozo-ESP), Arthur (Benfica-POR), Marcel (ElPozo-ESP) e Marcênio (Jaraguá);

Pivô: Ferrão (Semey-KAZ), Pito (Barcelona-ESP) e Rafa Santos (ElPozo-ESP).

Grupos da Competição

Grupo A:

Uzbequistão

Paraguai

Holanda

Costa Rica

Grupo B:

Brasil

Croácia

Cuba

Tailândia

Grupo C:

Afeganistão

Angola

Argentina

Ucrânia

Grupo D:

Cazaquistão

Espanha

Líbia

Nova Zelândia

Grupo E:

Marrocos

Panamá

Portugal

Tajiquistão

Grupo F:

França

Guatemala

Irã

Venezuela