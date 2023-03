Copa do Brasil: veja os 32 times classificados para a Terceira Fase e potes do sorteio

A Copa do Brasil já tem os 32 classificados definidos para a Terceira Fase do torneio, que serão realizados entre os dias 12 e 26 de abril. Grêmio, CSA e ABC garantiram as últimas vagas na noite desta quinta-feira (16). Assim, os potes para o sorteio já foram definidos.

A Terceira Fase terá a entrada de outros 12 times: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza (classificados para a Libertadores), São Paulo (9º lugar no Brasileirão de 2022), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

VEJA COMO FICARAM OS POTES

POTE 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba.

POTE 2: CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá-PA, Sport e ABC.

PREMIAÇÃO

A Copa do Brasil de 2023 terá premiação recorde. Ao todo, R$ 420 milhões de reais serão distribuídos do início até o fim da competição. Na terceira fase, cada clube que jogar vai receber R$ 2,1 milhões. Caso avance para as oitavas, recebe R$ 3,3 milhões.