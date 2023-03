Kobayashi elogia Ferroviário diante do Grêmio: 'Tivemos chances, entramos para jogar futebol'

O técnico Paulinho Kobayashi elogiou o Ferroviário apesar a eliminação da Copa do Brasil para o Grêmio. O Tubarão da Barra perdeu por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (16), em Porto Alegre, mas o treinador coral elogiou a postura do grupo de jogadores.

"O time tentou jogar, envolver o Grêmio, principalmente no 2º tempo. No 1º, tomamos um gol de bola parada, fomos surpreendidos. No 2º tempo, tomamos um gol em uma situação em que a bola estava em nosso pé. O time tentou jogar, tivemos chances de fazer gols, criamos. Vi que os jogadores lutaram, jogaram futebol. A equipe do Grêmio é muito qualificada, mas não conseguimos fazer os gols como nos outros jogos".