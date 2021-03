Copa do Brasil: definidos datas e horários dos jogos da 1ª fase de Ferroviário, Fortaleza e Guarany

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os horários e as datas dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil de 2021. Após sorteio, os representantes cearenses na competição - Fortaleza, Ferroviário e Guarany de Sobral - entram em campo no dia 17 de março. O Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, estreia na 3ª fase.

Vale ressaltar que a etapa é realizada em jogo único. Os visitantes, como Fortaleza e Ferroviário, se classificam com empate ou vitória. No caso do Guarany, o time precisa terá o mando de campo e precisa vencer o respectivo adversário. A entidade ainda irá oficializar o local dos jogos.

Jogos dos clubes cearenses na Copa do Brasil de 2021

17/3 (quarta-feira)

16h30 – Porto Velho-RO x Ferroviário

19h15 – Caxias-RS x Fortaleza

20h – Guarany x CSA