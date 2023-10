Copa Atlântico: Fortaleza e Ceará vão estrear no torneio; veja jogos, horários e relacionados

Fortaleza e Ceará embarcaram na segunda-feira (30) para a disputa da Copa Atlântico Sub-19, que será realizada em sua segunda edição em Camaragibe, em Pernambuco, no CT do Retrô, entre os dias 1 e 7 de novembro. Na edição passada, o RB Bragantino foi o campeão da Série Ouro, o Flamengo ficou com o troféu da Série Prata e o Náutico com a Série Bronze.

FORMATO

Na primeira fase do torneio, cada equipe enfrenta os adversários de seu grupo e os dois primeiros colocados avançam para as quartas de final, onde disputarão o título na Série Ouro, enquanto as equipes que ficaram em 3º e 4º lugar de cada grupo, disputam a Série Bronze. As equipes que perderem a disputa das quartas de final vão disputar a semifinal da Série Prata. Cada Série disputada terá um campeão.

CEARÁ

Em sua primeira participação no torneio, o Alvinegro, que compõe o Grupo D, vai enfrentar clubes como Botafogo/RJ, Náutico/PE e Red Bull Bragantino/SP. Para a competição, o Ceará levou jogadores que integram o Sub-20 do clube e também outros jogadores que ainda participam do Sub-17.

01/11 (qua) | 8h | Botafogo x Ceará | TV Retrô e Nosso Futebol

02/11 (qui) | 8h30 | RB Bragantino x Ceará | TV FPF

03/11 (sex) | 14h30 | Ceará x Náutico | TV Retrô e Nosso Futebol

- Relacionados Vovô:

Goleiros: Carlos e Léo

Laterais: Kauã Lucas; Zé Neto, Batata e Nicolas Yuri

Zagueiros: Vinícius Uchella, Boateng e Gustavo

Volantes: João, Steve, Brian e Juan

Meias: Fabrício, Caio e Melk

Atacantes: Fernando, Kadu, Renan, Pablo, João Victor e Daniel

FORTALEZA

Vice-campeão em 2022, o Fortaleza embarcou para a disputa da segunda edição da Copa Atlântico visando o título. Integrante do Grupo C, os meninos do tricolor vão enfrentar Vasco-RJ, CRB-AL e Jacuipense-BA na primeira fase da competição.

01/11 (qua) | 15h | Fortaleza x Vasco | TV Retrô e Nosso Futebol

02/11 (qui) | 14h30 | Fortaleza x Jacuipense | TV FPF

03/11 (sex) | 14h30 | CRB x Fortaleza | TV Retrô

- Relacionados Leão: