Veja o que se sabe até agora sobre o sequestro dos pais de Luis Díaz, jogador do Liverpool

Um drama toma conta dos bastidores do Liverpool. O atacante colombiano Luis Díaz teve seus pais sequestrados na Colômbia. Sua mãe já foi solta e as autoridades da Colômbia negociam a liberação de seu pai.

O presidente do país, Gustavo Petro, disse que a mãe do atacante, Cilenis Marulanda, conseguiu ser resgatada, mas que as buscas pelo pai continuam. As autoridades formaram uma equipe de investigadores para procurar o casal em Barrancas, no distrito de Guajira.

Segundo as investigações, os dois foram sequestrados quando iam para casa. Homens armados em motocicletas os abordaram e os guiaram no próprio carro até o cativeiro. Segundo a imprensa local, o casal foi abordado em um posto de gasolina.

Legenda: Luis Díaz defende o Liverpool, da Inglaterra. Foto: Oli SCARFF / AFP

A mãe de Luis Díaz, Silenis, foi liberada após uma longa negociação entre os sequestradores e as Forças Militares da Colômbia, que estão apoiando a operação.

De acordo com a AFP, mais de 120 soldados, apoiados pela polícia, procuram no norte da Colômbia o pai do atacante. Há inclusive uma recompensa de 200 milhões de pesos colombianos (cerca de R$ 240 mil) por "informações que permitam o resgate de Luis Manuel Díaz e a captura dos responsáveis por este crime".

Segundo o UOL, o general Alejandro Zapata, vice-diretor da Polícia Nacional, confirmou que alguns dos suspeitos de envolvimento no crime já teriam sido identificados. Para ele, o sequestro foi planejado.