Conmebol suspende rodadas de março das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022

A Conmebol confirmou que as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2022, no Catar, estão suspensas por conta das restrições de viagens na Europa impostas pela crise do novo coronavírus. A decisão foi tomada neste sábado (6) após reunião entre dirigentes da Conmebol e presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A informação foi anunciada em uma publicação nas redes sociais. No post, a instituição afirmou que a data para realização dos jogos, que estavam marcados para março, ainda não foram definidas. As partidas deverão acontecer entre setembro em outubro.

A seleção brasileira teria confrontos marcados contra as seleções de Colômbia e Argentina.

Protocolos na pandemia

A Conmebol decidiu adiar os jogos porque muitos países europeus estão com restrições muito duras em relação às viagens para a América do Sul, o que poderia dificultar a liberação de vários jogadores para representar as seleções locais.

A Inglaterra, por exemplo, mantém o protocolo de quarentena de pelo menos 10 dias para os jogadores que voltarem da América do Sul. Com os campeonatos na Europa chegando na fase decisiva, a Conmebol projetou que muitos clubes não liberaram os jogadores da América do Sul.