Ceará x Vitória no Castelão: o que está em jogo e prováveis escalações

É buscando o primeiro triunfo na temporada 2021 que o Ceará volta a campo neste sábado (6), para enfrentar o Vitória, às 16 horas, na Arena Castelão. O duelo, válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, servirá também para que o torcedor alvinegro possa conhecer ainda mais a cara do time neste início de temporada, que conta com nomes que buscam por espaço na equipe principal do técnico Guto Ferreira.

No empate em a 1 a 1 com o ABC, na última segunda-feira (1º), o goleiro Richard era o único titular remanescente da Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é que isto ocorra mais vezes no início da temporada, com uma equipe "alternativa", formada por vários jogadores que tiveram baixa minutagem no Brasileirão sendo utilizados, juntamente com os novos reforços e atletas que integravam o elenco campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Com isso, o torcedor deve esperar, mais uma vez, uma equipe com alguns nomes bem conhecidos, como o zagueiro Klaus, o lateral-esquerdo Kelvin, os volantes Pedro Naressi e William Oliveira, os atacantes Saulo Mineiro e Felipe Vizeu, e também algumas caras novas, como o meia Marlon, o volante Oliveira e alguns outros jovens.

Certo é que, mesmo em início de temporada, todos estes precisam mostrar serviço para que possam brigar por vaga na equipe principal futuramente, sobretudo pela competitividade maior que o elenco terá nas próximas semanas, com a chegada de novos contratados e também a reintegração de atletas que foram titulares na Série A e estão retornando.

Novidades na equipe

Legenda: Jael já treina com elenco do Ceará Foto: Cearásc.com/Divulgação

O técnico Guto Ferreira pode contar com novidades para o duelo de hoje. O meia Jorginho e os atacantes Yony González e Jael, recém-contratados, já foram todos regularizados e estão à disposição do treinador.

É difícil que todos estejam aptos a atuar, mas há a possibilidade que ao menos um deles vá como opção no banco de reservas.

Freguesia baiana

Legenda: Na 3ª fase da Copa do Brasil, o Vovô eliminou o Vitória/BA, vencendo os dois jogos Foto: Divulgação

No que depender do retrospecto contra os baianos, o torcedor do Ceará tem tudo para acreditar que a equipe fará uma boa atuação para conquistar o resultado positivo. Na temporada 2020, tanto Vitória como Bahia foram verdadeiros fregueses do Alvinegro.

Ao todo, foram oito partidas, com nada menos que sete vitórias do Vovô e um empate. Nos três embates contra o Rubro-Negro baiano, o Ceará venceu todos os jogos, eliminando o adversário da Copa do Brasil e também da Copa do Nordeste.

Nas redes sociais, os torcedores criaram memes que diziam que o Ceará era o "Campeão Baiano" e o próprio clube tirou onda.

Ficha Técnica

Ceará x Vitória

Competição: Copa do Nordeste 2021

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 6 de março

Horário: 16 horas

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Ceará: Richard; Eduardo, Klaus, Lacerda e Kelvyn; William Oliveira, Pedro Naressi, Wescley e Marlon; Saulo Mineiro e Felipe Vizeu. Técnico: Guto Ferreira

Vitória: Yuri; Van, Wallace, João Victor e Leocovick; Gabriel Bispo, Guilherme Rend (João Pedro), Fernando Neto e Soares (David); Vico e Samuel. Técnico: Rodrigo Chagas