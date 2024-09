Confusão é registrada no meio da torcida do Fortaleza no estádio do Corinthians

O confronto decisivo pela Sul-Americana, nesta terça-feira (24), entre Corinthians e Fortaleza, registrou um princípio de confusão no meio da torcida tricolor nas arquibancadas da Neo Química Arena. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que um torcedor do Corinthians invadiu o espaço destinado ao time visitante e provocou uma briga. Ele acabou detido ao final do embate com torcedores no local, no intervalo da partida.

Em meio à confusão, o torcedor corinthiano foi levado à delegacia da Neo Química Arena por policiais militares. Segundo apuração do Diário do Nordeste, a polícia agiu com violência contra torcedores do Fortaleza que estavam na arquibancada. Antes do início da partida havia também torcedores do São Paulo infiltrados entre os simpatizantes do Fortaleza.

DUELO EM CAMPO

Em Itaquera, o Corinthians voltou a vencer o Fortaleza pelo placar de 3 a 0, e avançou para a semifinal da Sul-Americana. Ao final, o agregado no placar do confronto ficou de 5 a 0 para o time alvinegro, que espera agora o vencedor de Athletico-PR e Racing-ARG.