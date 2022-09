Confira quais são os 4 times que subiram da Série C para a Série B 2023

A Série C do Campeonato Brasileiro definiu os classificados para a Série B 2023 no último domingo (25) com as vitórias de Mirassol e Botafogo-SP contra Aparecidense e Volta Redonda respectivamente. No sábado (24), ABC-RN e Vitória-BA haviam conquistado o acesso.

O quadrangular final dividiu oito equipes em dois grupos. Os líderes, além do acesso, disputarão o título da Série C. A final será entre Mirassol e ABC.

A final do Campeonato Brasileiro Série C está previsto para os dias 01 e 8 de outubro. O horário será divulgado posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

⚫⚪ HORA DA DECISÃO! O adversário do Mais Querido na disputa do título da Série C 2022 será o Mirassol/SP.



O primeiro jogo será no Frasqueirão e a segunda partida acontecerá na casa do adversário.



Agora é aguardar a CBF definir as datas e horários dos confrontos finais. pic.twitter.com/cs42s0jIe6 — ABC Futebol Clube (@ABCFC) September 26, 2022

Veja classificados da Série C para a Série B

Mirassol-SP

ABC-RN

Botafogo-SP

Vitória-BA

Veja rebaixados da Série C para a Série B

Atlético-CE

Brasil de Pelotas

Ferroviário

Campinense

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil