Confira os próximos jogos das quartas de final da Copa América

A fase final da Copa América terá início nesta sexta-feira (2) com a disputa das quartas de final. O duelo de abertura do mata-mata da competição será entre Peru e Paraguai. Os confrontos serão em jogos únicos e se estenderão até sábado (3).

O Brasil, anfitrião do torneio, enfrentará o Chile, na sexta-feira, às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Ao todo, oito equipes se classificaram às quartas de final.

Os duelos serão disputados no Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.

Legenda: Argentina se classificou na liderança do Grupo A da Copa América e enfrentará o Equador no sábado (3) Foto: Divulgação/Conmebol

Equipes classificadas às quartas de final

Grupo A:

Brasil

Peru

Colômbia

Equador

Grupo B:

Argentina

Uruguai

Paraguai

Chile

Confrontos das quartas de final

Sexta-feira (02/07):

Peru x Paraguai, às 18h, em Goiânia

Brasil x Chile, às 21h, no Rio de Janeiro

Sábado (03/07):

Uruguai x Colômbia, às 19h, em Brasília

Argentina x Equador, às 22h, em Goiânia

Regulamento

O mata-mata da Copa América será disputado em jogos únicos, com o vencedor do confronto avançando de fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será disputada nas penalidades.