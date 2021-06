Confira os próximos jogos das oitavas de final da Eurocopa

A fase final da Eurocopa terá inicio neste sábado (26) com a disputa das oitavas de final. O duelo de abertura do mata-mata da competição europeia será entre País de Gales e Dinamarca. Os confrontos serão em jogos únicos e se estenderão até terça-feira (29).

As oitavas de final reunirão as 16 melhores equipes da fase de grupos da Eurocopa. Os dois primeiros colocados se classificavam direto, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

Os duelos serão disputados em Amsterdã, Londres, Budapeste, Sevilha, Copenhague, Bucareste e Glasgow.

Legenda: Alemanha enfrentará a Inglaterra nas oitavas de final da Eurocopa Foto: Divulgação / UEFA Euro

Equipes classificadas às oitavas de final

Grupo A:

Itália País de Gales Suíça

Grupo B:

Bélgica Dinamarca

Grupo C:

Holanda Áustria Ucrânia

Grupo D:

Inglaterra Croácia República Tcheca

Grupo E:

Suécia Espanha

Grupo F:

França Alemanha Portugal

Estrelas na disputa da Eurocopa

As oitavas de final da Eurocopa reunirão jovens promessas e atletas consolidados no cenário futebolístico. Em busca do bicampeonato, Portugal terá à frente Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Bruno Fernandes. Por sua vez, a vice-campeã da Euro2016, a França contará com o trio Mbappé, Griezmann e Benzema.

A Seleção Belga conta com a maestria de Kevin De Bruyne e a força ofensiva de Lukaku. Inglaterra, com Harry Kane, e Alemanha, com Thomas Müller, são outros astros que figurarão na fase decisiva da competição europeia.

Os suecos buscam uma vaga nas quartas de final e contam com Isak, um dos principais jogadores da 1ª fase da Eurocopa. A Espanha, entretanto, precisará desempenhar um futebol melhor do que o apresentado nas três primeiras rodadas da competição europeia.

Legenda: Cristiano Ronaldo é o principal nome da seleção portuguesa na Eurocopa Foto: Divulgação / UEFA Euro

Confrontos das oitavas de final

Sábado (26/06):

País de Gales x Dinamarca, às 13h, em Amsterdã

Itália x Áustria, às 16h, em Londres

Domingo (27/06):

Holanda x República Tcheca, às 13h, em Budapeste

Bélgica x Portugal, às 16h, em Sevilha

Segunda-feira (28/06):

Croácia x Espanha, às 13h, em Copenhague

França x Suíça. às 16h, em Bucareste

Terça-feira (29/06):

Inglaterra x Alemanha, às 13h, em Londres

Suécia x Ucrânia, às 16h, em Glasgow

Legenda: Estádio de Wembley, em Londres, receberá dois duelos das oitavas de final da Eurocopa Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

Regulamento e transmissão

As oitavas de final da Eurocopa serão transmitidos com exclusividade pelo Grupo Globo, com partidas em canais fechados (SporTV) e na TV Globo (TV Verdes Mares no Ceará).

Os duelos serão realizados em jogos únicos, com o vencedor avançando às quartas de final. Em caso de empate, haverá prorrogação e penalidades.