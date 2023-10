Como será a transmissão dos Jogos Pan-Americanos 2023? Veja onde assistir

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 começam nesta sexta-feira (20) em Santiago, no Chile. A capital do país vai receber um total de 58 modalidades que envolvem mais de 6900 atletas de 41 países diferentes. Pela primeira vez, o torneio não terá exibição em TV aberta e ficará totalmente no streaming. A transmissão será pelo Cana Olímpico do Brasil e pela Cazé TV.

No evento, que se estenderá até o dia 5 de novembro, são 1020 membros na delegação brasileira, divididos entre 633 atletas, 263 oficiais de confederações e 124 oficiais do COB. Os brasileiros estão animados e esperam um desempenho ainda melhor do que o realizado no Pan de Lima, em 2019, quando foram 55 medalhas de ouro, 45 pratas e 71 bronzes, totalizando 171 medalhas e a vice-liderança do quadro geral.

MODALIDADES ESTREANTES

Na edição de 2023, os Jogos Pan-Americanos terão três novas modalidades em disputa. O Breaking, a Escalada e o Skate, que também estão nas Olimpíadas, debutam no torneio do continente americano.

O Pan ainda tem 11 modalidades consideradas exclusivas, já que elas não integram as modalidades dos Jogos Olímpicos. São elas: Beisebol, Boliche, Esqui Aquático, Karatê, Patinação Artística em rodas, Patinação de Velocidade inline, Pelota Basca, Raquetebol, Softbol, Squash e Wakeboarding.

