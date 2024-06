Como funciona o Handicap asiático? Entenda e aprenda a como jogar

O aumento das pessoas interessadas em fazer apostas, em eventos esportivos, tem aumentado gradualmente. Diversos clubes, que em outros momentos estampavam grandes empresas como seus patrocinadores, estão vendo as casas de apostas ganhando espaço em seus uniformes. Esse ganho de espaço que as casas de apostas vem tendo conquistando tem aumentado, mais ainda, o desejo dos torcedores e espectadores em entrar nesse mercado de apostas.

Termos como Odds, Hipótese dupla, Ambas marcam e Empate anula, de certa forma, são mais compreensíveis ao interessado em adentrar nesse universo de possibilidades, contudo, um tipo de aposta ainda gera confusão entre os apostadores: o handicap asiático.

O QUE É HANDICAP ASIÁTICO?

O handicap surgiu na Ásia como uma forma de equilibrar mais as partidas. O seu formato, de maneira simples, excluiu o empate das possibilidades de resultado em esportes com três entradas (como o futebol) e dá uma vantagem ou desvantagem a um dos envolvidos no evento.

Continuando com o futebol como exemplo, a equipe favorita sempre começa com uma desvantagem fictícia e, por consequência, o time que as casas acreditam ser os azarões iniciam os jogos com uma vantagem fictícia.

Sendo assim, na maioria das vezes, os apostadores fazem o uso do handicap asiático quando há uma diferença técnica muito grande entre as duas equipes envolvidas no duelo.

EXEMPLOS DE HANDICAP ASIÁTICO

Como um exercício para facilitar o entendimento, pegaremos como exemplo um suposto confronto amistoso entre Brasil e Andorra. Neste hipotético confronto a seleção brasileira seria amplamente favorita a vencer o duelo. Para equilibrar o confronto escolheríamos o handicap “Brasil -2”.

Com essa escolha, para ganharmos a aposta, a equipe do técnico Dorival Júnior começaria o confronto perdendo por dois gols e meio, precisando assim ganhar por 3 gols ou mais de diferença para levar a aposta. Consequentemente, o mercado oposto a esse seria a seleção europeia aparecer com um “+2”, pois vão iniciar a partida com dois gols à frente no placar.

Com esses cenários em mente, é preciso ter em mente a importância dos sinais “+” e “-”. Sem interpretá-los, não é possível acertar as suas apostas de handicap. Tomando por conta um outro exemplo, se o Brasil vencer pelo placar de 1 a 0 e você tiver apostado no handicap asiático -1, o palpite só será considerado vencedor se a vitória for por dois ou mais gols de diferença.

Em um cenário em que isso aconteça, o valor aplicado, no início do confronto, será devolvido ao final da partida. Contudo, se o palpite foi no +2, a vitória d ou empate no placar, você acerta. O resultado negativo por um gol de diferença também faz com que aconteça a devolução do seu dinheiro pela operadora.

TIPOS DE HANDICAP ASIÁTICO

Sem dúvidas o futebol é o esporte que mais movimenta apostas no mundo. As várias possibilidades e tipos de lances que podem ser escolhidos pelos apostadores fazem com que o futebol seja o esporte mais comum quando falamos em handicap asiático. Com isso, nada melhor para explicar os tipos de handicaps possíveis do que o esporte mais querido do mundo.

Handicap 0.0

O Handicap 0.0 também é conhecido como Empate Anula. Ou seja, como o nome diz, você escolhe uma das equipes e, se ela vencer, sua aposta é ganhadora. Mas, se houver empate, a aposta é reembolsada.

Handicap -0,25/+0,25

Na linha de -0,25, se a equipe vencer, a aposta é vencedora. Se houver empate, a aposta é meio perdida e meio reembolsada. E, se a equipe perder, a aposta é perdida em sua totalidade.

No +0,25 acontece exatamente o oposto, se o time vencer, a aposta é vencedora. Se empatar, metade do valor é ganho (multiplicado pela odd) e metade é reembolsado. E, se perder, a aposta é perdida.

Handicap -0,5/+0,5

A linha de -0,5 é equivalente à vitória simples no mercado de “Resultado Final”, ou seja, basta o time vencer. em contrapartida, a linha +0,5 é a mesma do que o “Dupla Chance – Empate ou o time”. Ou seja, basta a equipe não perder para a aposta ser precisa.

Handicap -0,75/+0,75

Na linha de -0,75, se o time escolhido vencer por dois ou mais gols de diferença, a aposta é certeira. Se vencer por um gol de diferença, metade do valor é ganho e metade é reembolsado. Por fim, se a equipe empatar ou perder, perde-se a aposta.

Consequentemente, o +0,75 significa que se o time ganhar ou empatar, a aposta é vencedora. Se perder por um gol de diferença, metade da aposta é perdida e metade é reembolsada. Já se for derrotado por dois ou mais gols, a aposta é perdida na totalidade.

Handicap -1/+1

A aposta em uma equipe com a linha de -1 significa que, se o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por apenas um gol, a aposta é reembolsada. Já se empatar ou perder, a aposta é perdida.

Na linha contrária, de +1, você só perde a aposta se a equipe perder por dois ou mais gols de desvantagem. Se perder por apenas um gol, a aposta é reembolsada. Por fim, se empatar ou vencer, a aposta é precisa.