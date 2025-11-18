Como era o Fortaleza que enfrentou o Bahia no 1º turno?; confira mudanças

O Fortaleza reencontra o Bahia nesta quinta-feira (20) no Brasileirão e com uma situação ainda mais complicada, já que falta menos de 30 dias para finalizar a temporada e o Laion está com 31 pontos e em 19º lugar. Quando se enfrentaram no primeiro turno, dia 19 de julho, pela 15ª rodada da competição, o Leão do Pici estava na mesma colocação, porém, com dez pontos.

O duelo foi a estreia do treinador Renato Paiva no Tricolor de Aço e terminou em 1 a 1. O gol do Fortaleza foi marcado por Marinho e foi a última vez que o camisa 11 balançou as redes. Com Paiva, ele foi titular em algumas ocasiões. Já com Palermo, entrou poucas vezes. A última foi contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, há 46 dias.

Da lista de atletas relacionados, há mais três atletas que não entram em campo há mais de 30 dias, sendo o goleiro Magrão, relacionado a última vez no dia 29 de julho, contra o Grêmio, na partida atrasada da 14ª colocação; o volante Martínez, que entrou em campo no dia 12 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores, no duelo de ida, na Arena Castelão; e o zagueiro Kuscevic, que esteve por último no jogo contra o Vasco, dia 15 de outubro, partida da 28ª rodada do Brasileirão.

ESCALAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES

Renato Paiva escalou o elenco com Magrão; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

Durante o segundo tempo, ele fez cinco substituições: Mancuso, na lateral-direita, no lugar de Brítez, que estava improvisado; Martínez, na movimentação do meio-campo, na vaga de Pochettino; e alterou todo do ataque: Herrera no lugar de Marinho; Bareiro na vaga de Lucero; e tirou o Breno Lopes, para no lugar entrar Yago Pikachu.

A equipe finalizou com a formação Magrão; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Martínez; Herrera, Pikachu e Bareiro.

Legenda: Formação de Fortaleza x Bahia no 1º turno no dia 19 de julho Foto: Jogada SVM

NOVO TEMPO

Para a partida da 34ª rodada da Série A, a principal novidade é o treinador Martín Palermo no comando. Da lista de atletas que entraram em campo no 1º turno, no sistema defensivo Magrão está na lista de atletas que não foram utilizados por Palermo; Brítez é titular na zaga e Mancuso voltou a ser titular na lateral-direita, sem a necessidade de improvisar atletas; Gastón Ávila segue como titular no elenco como zagueiro e Diogo Barbosa é a segunda opção de lateral-esquerdo de Martín.

O meio-campo segue com Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino como peças de confiança do novo treinador, sendo Sasha o mais regular até aqui e no ataque, apenas Breno Lopes é o titular. Marinho foi pouco utilizado e Lucero perdeu mais espaço pela baixa entrega dentro de campo.

O Fortaleza enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O duelo é um dos últimos cinco jogos do Tricolor de Aço na temporada.