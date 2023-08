Comentarista esportivo Miguel Livramento morre aos 81 anos, em Santa Catarina

O comentarista esportivo Miguel Livramento, de 81 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (2), em Florianópolis, Santa Catarina. O profissional foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

A informação foi confirmada pela família do comunicador, apontado como uma referência no rádio e na televisão do Estado, localizado na região Sul do País. Os dados são do portal GE.

Segundo a publicação, Miguel faleceu por volta das 20h56. Ele deixa quatro filhos.

Nascido em 9 de maio de 1942, o torcedor declarado do Avaí ficou conhecido pela criação de diversos bordões, entres eles "esse Avaí faz coisa" e "conta aqui para o bonequinho".

Ainda ativo aos 81 anos, o comentarista participou, na terça-feira (1º), da transmissão de um canal do YouTube dedicado ao time do coração, em que falou sobre o empate da equipe, por 2 a 2, contra o Mirassol fora de casa, pela série B do Brasileirão.

Ao longo da carreira, o comentarista se consolidou como dupla do jornalista esportivo Roberto Alves, outro nome referência do setor em Santa Catarina, conforme o GE.