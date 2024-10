Com Messi e sem Dibu Martínez, Argentina anuncia convocados para as Eliminatórias

Aseleção argentina contará com o retorno de Lionel Messi e terá o desfalque do goleiro Dibu Martínez nos jogos contra Venezuela e Bolívia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, segundo a lista de convocados divulgada nesta quarta-feira (2).

Messi, de 37 anos, volta à 'Albiceleste' depois de sofrer uma lesão no tornozelo direito na final da Copa América, em julho,contra a Colômbia.

Para substituir Dibu Martínez, suspenso pela Fifa na semana passada por dois jogos devido a "comportamento indevido e violação dos princípios do jogo limpo", o técnico Lionel Scaloni convocou Walter Benítez, goleiro do PSV Eindhoven.

Dibu foi punido por fazer um gesto obsceno na Copa América e por agredir um cinegrafista após a derrota da Argentina diante da Colômbia na última rodada dupla das Eliminatórias,em setembro.

Um dos destaques da lista é o meia Thiago Almada, do Botafogo, campeão mundial com a seleção em 2022.

Depois de oito rodadas, a Argentina lidera as Eliminatórias para o Mundial de 2026 com18 pontos. No dia 10 de outubro, a 'Albiceleste' visita e Venezuela em Maturín, e cinco dias depois recebe a Bolívia no estádio Monumental,em Buenos Aires.

Lista de convocados:

Goleiros: Rulli (Olympique de Marselha /FRA), Musso (Atlético de Madrid/ESP) e Walter Benítez (PSVEindhoven/HOL).

Defensores: Montiel (Sevilla/ESP), Molina(Atlético de Madrid/ESP), Romero (Tottenhan/ING), Balerdi (Olympique de Marselha/FRA), Pezzella (River Plate/ARG), Acuña (River Plate/ARG), Otamendi(Benfica/POR), Lisandro Martínez (Manchester United/ING), Tagliafico (Lyon/FRA).

Meio-campistas: Paredes (Roma/ITA), Mac Allister (Liverpool/ING), Rodrigo De Paul(Atlético de Madrid/ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE), Enzo Fernández (Chelsea/ING), Lo Celso (Betis/ESP), Thiago Almada (Botafogo/BRA), Nicolás Paz (Como/ITA) e Nicolás González(Juventus/ITA).

Atacantes: Alejandro Garnacho (Manchester United/ING), Dybala(Roma/ITA), Messi(Inter Miami/EUA), Lautaro Martínez(Inter de Milão/ITA), Julián Álvarez(Atlético de Madrid/ESP) e Carboni(Olympique de Marselha/FRA).